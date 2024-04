ACEMAGIC AX16 Pro: il nuovo laptop è in DOPPIO SCONTO

Lanciato da poco, ACEMAGIC AX16 Pro è protagonista oggi di un doppio sconto su Amazon. Si tratta di un laptop con uno schermo dalle dimensioni generose, perfetto in ogni ambito, dalla produttività all’intrattenimento nel tempo libero. Per approfittare dell’offerta a tempo (non sappiamo fino a quando rimarrà valida) non devi far altro che attiva il coupon che trovi sull’e-commerce.

Laptop in offerta: l’occasione ACEMAGIC AX16 Pro

Ecco l’elenco delle specifiche tecniche in dotazione: display Full HD da 16,1 pollici per un’esperienza coinvolgente e ottimizzata per il multitasking, processore AMD Ryzen 7 5700U con chip grafico Radeon RX Vega 8, 16 GB di RAM, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, altoparlanti stereo, porte USB 3.2 e 2.0 Type-A, due USB-C, slot microSD, uscita video HDMI, jack audio e batteria con autonomia elevata. Dai uno sguardo alla scheda completa per tutti gli altri dettagli.

In questo momento, grazie all’offerta a tempo su Amazon, puoi acquistare il laptop ACEMAGIC AX16 Pro nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 474 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà valida la promozione, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato, sbloccando così un doppio sconto che si aggiunge alla riduzione della spesa applicata in automatico dall’e-commerce.

Se decidi di effettuare l’ordine adesso, riceverai il portatile direttamente a casa tua entro un paio di giorni al massimo, con spedizione gratuita. Le recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di provarlo lo promuovono con un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle.