Sconto 50% sul Mini PC di ACEMAGIC con schermo LCD

A pochi giorni di distanza dal suo debutto nel catalogo di Amazon, ACEMAGIC S1 è già protagonista di uno sconto del 50% sul prezzo di listino. Il Mini PC, dal design unico per la categoria, grazie allo schermo LCD posizionato frontalmente, può essere acquistato a metà prezzo attivando il coupon dedicato.

Mini PC con display LCD: coupon -50% per ACEMAGIC S1

Il display in questione non ha solo una finalità estetica: può infatti visualizzare informazioni sul funzionamento del processore e altro ancora. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: CPU Intel N95 di dodicesima generazione con architettura Alder Lake e GPU Intel UHD, ben 16 GB di RAM DDR4, SSD M.2 da 1 TB per l’archiviazione (espandibile fino a 2 TB) e Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Questo sono le porte di connessione presenti sul case: due USB 3.0 e altrettante USB 2.0 Type-C, due uscite video HDMI per il collegamento simultaneo di due monitor con supporto alla risoluzione 4K, due slot Ethernet e jack audio. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

Come anticipato, oggi ACEMAGIC S1 è in offerta speciale a metà prezzo. Attivando il coupon sconto del 50% è possibile metterlo sulla propria scrivania a soli 229 euro invece di 549 euro come da listino. Sono inclusi l’alimentatore, il manuale utente, un cavo HDMI e un supporto VESA.

Vale infine la pena segnalare che Amazon garantisce disponibilità immediata e spedizione gratuita in un solo giorno Ovvero, effettuando l’ordine subito, il Mini PC arriverà direttamente a casa già entro domani, senza spese aggiuntive. Diventerà un valido alleato quotidiano per ogni operazione della produttività, tornando utile anche per lo studio e, all’occorrenza, per l’intrattenimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.