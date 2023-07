Acemagician T8 Pro: piccolissimo e con prestazioni elevate a soli 139€

Sempre più spesso si sente parlare dei Mini PC, ma vale davvero la pena acquistarli? La risposta è assolutamente affermativa, anche perché i vantaggi principali sono le dimensioni compatte che permettono comunque prestazioni di alto livello. Ciò consente di risparmiare spazio sul posto di lavoro o a casa, è facilmente trasportabile e offre più opzioni per il posizionamento del PC. Altri aspetti positivi dei Mini PC sono il consumo energetico ridotto e i prezzi competitivi. Ecco che oggi su Amazon va in offerta uno dei più piccoli e potenti Mini PC in commercio: l’Acemagician T8 PRO.

Acemagician T8 PRO: caratteristiche principali

Si tratta di un dispositivo di ottima qualità, caratterizzato da un design ultracompatto con dimensioni di ‎8,9 x 8,9 x 4,3 cm per 203 grammi, al cui interno vi sono un processore Intel Celeron N5095 fino a 2,9 GHz, ben supportato da 8GB di RAM DDR4 e 256GB di archiviazione su SSD. Rappresenta infatti, una soluzione di alta qualità per tutti che cercano un computer desktop potente e compatto.

Acemagician T8 Pro in termini di connettività il Wi-Fi 2.4/5G e il Bluetooth 4.2 ma, pur essendo compatto, mette a disposizione: due porte Gigabit LAN, 3 USB-A 3.0, 3 HDMI con supporto al 4K grazie anche alla scheda grafica ‎‎Intel UHD Graphics. Ideale per l’uso quotidiano per navigare in rete, consultare i social network, utilizzare la suite di Office, e-mail, streaming e ecc. Questo Mini-Pc offre prestazioni elevate e fluidità di utilizzo. È performante, versatile e grandemente funzionale.

Acquistate ora Acemagician T8 Pro con Windows 11 Pro al prezzo di soli 139 euro frutto di uno sconto del 5% sul prezzo di listino a cui potete aggiungere uno sconto di 40 euro tramite un coupon da selezionare prima di mettere il prodotto nel carrello.

