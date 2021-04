ACEPC AK3: il Mini PC in offerta lampo su Amazon

Compatto e versatile, ACEPC AK3 può rappresentare la scelta giusta per chi sta cercando un Mini PC da destinare alle operazioni base della produttività (editing documenti, comunicazione, navigazione) o alle lezioni online della didattica a distanza. Oggi è proposto su Amazon in offerta lampo con uno sconto del 15% sul prezzo di listino, un’ottima occasione di cui approfittare.

ACEPC AK3: il Mini PC in offerta lampo

Queste le più importanti specifiche tecniche incluse: processore Intel Celeron N3350, GPU Intel HD Graphics, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna con possibilità di espansione tramite SSD da 2,5 pollici, schede microSD o hard disk esterno, moduli WiFi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività, due porte USB 3.0 e altre due USB 3.0, due uscite video HDMI e una VGA con supporto alle configurazione multi-screen e alla risoluzione 4K, slot Etnernet e jack audio da 3,5 millimetri. Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale.

Le dimensioni sono 12,95×12,95×4,57 centimetri, il peso si attesta a 840 grammi. Come visibile nell’immagine qui sopra, può essere montato sul retro del monitor grazie al supporto VESA in dotazione. Per altre informazioni consultare la scheda del prodotto.

Tutto questo al prezzo di 169,91 euro invece di 199,90 euro come da listino. Come sempre, trattandosi di un’offerta lampo, il consiglio è quello di non perdere tempo poiché rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione. In seguito all’odine, la consegna è immediata con spedizione gratuita curata direttamente da Amazon.