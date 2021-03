Adatto alla didattica a distanza così come per gestire le operazioni base della produttività, ACEPC T11 è un Mini PC compatto e versatile: oggi lo si può acquistare su Amazon in offerta lampo approfittando di uno sconto del 15% sul prezzo di listino. La spedizione è immediata e gratuita.

Processore Intel e Windows 10 Pro per ACEPC T11: sconto 15%

Queste le specifiche tecniche integrate: processore Intel Atom x5-Z8350, 4 GB di RAM DDR3, GPU Intel HD Graphics 400, memoria eMMC da 64 GB per lo storage, modulo WiFi, Bluetooth, uscite video HDMI e VGA con supporto alla connessione di due monitor in contemporanea, slot Ethernet, lettore per microSD fino a 128 GB e spazio all’interno per ospitare un’unità aggiuntiva (HDD o SSD) da 2,5 pollici. Ulteriori informazioni nella scheda del prodotto.

Il tutto racchiuso all’interno di un case dalle dimensioni compatte (12,5×12,5×2,5 centimetri) e senza ventola. Lato software il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Al prezzo di 118,91 euro invece di 139,90 euro come da listino è un affare da non lasciarsi sfuggire. Ricordiamo infine che trattandosi di un’offerta lampo proposta da Amazon sarà valida solo per alcune ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.