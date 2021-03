Monopattino super, prezzo top: doppia autonomia, -40%

Dopo l’exploit dei monopattini vissuto con la stagione 2020, nel quale gli incentivi hanno chiaramente fatto la voce grossa nei confronti di quanti hanno guardato a questo mezzo come ad un modo nuovo di muoversi nel contesto urbano, arriva una nuova stagione fatta in molti casi di sconti. Dove il prezzo già era ridotto, il vantaggio è relativo; dove il prezzo invece era più consistente in virtù di funzionalità e specifiche aggiuntive, il prezzo si fa immediatamente più interessante nel contesto dei “fuoritutto” che tenteranno di svuotare i magazzini.

Ninebot Segway ES4, il prezzo crolla

Ne è un esempio il Ninebot Segway ES4, disponibile in queste ore con lo sconto di oltre il 40% su eBay tramite merchant con feedback 100% positivo. Il modello, precedentemente disponibile per 699,99 euro, scende infatti a 419,99 euro e gode di un ulteriore coupon (“PRIMAVERA21”) per un taglio ulteriore di 10 euro. 409,99 euro in tutto, insomma, per un avanzo complessivo pari a poco meno di 300 euro.

L’iniziativa è quella degli sconti per la “Tech Mobility“, una vera e propria vetrina di opportunità per quanti cercano soluzioni alternative e veicoli “smart” per i propri spostamenti.

La peculiarità assoluta di questo modello sta nel fatto che è dotato di doppia batteria e che per questo motivo abbia la possibilità di arrivare a ben 45km di autonomia. Questo consente di dimenticare per lungo tempo la ricarica, liberando completamente gli spostamenti anche laddove salite o ostacoli vari riducono l’autonomia reale sui propri tragitti quotidiani.