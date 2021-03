Kit Powerline 500Mbps schuko integrata in offerta

Avete la necessità di portare internet in una stanza lontana dal modem, ma non volete investire in un costo kit mesh? Il kit Strong Powerline 500 è ciò che fa al caso vostro, oggi proposto da Amazon in sconto. Un prodotto che, con una spesa davvero contenuta, vi permetterà di portare internet in qualsiasi stanza della casa, a prescindere dalla distanza dal modem.

Kit Strong Powerline 500: caratteristiche tecniche

La confezione contiene al suo interno due dispositivi da inserire direttamente nella presa elettrica. La tecnologia Powerline, infatti, sfrutta l’impianto elettrico della casa per trasportare la rete internet. Questo significa che il suo funzionamento è estremamente semplice. Basterà collegare uno dei due dispositivi ad una presa vicino al modem, ed a quest’ultimo con un cavo di rete. L’altro invece in una qualsiasi stanza della casa in cui vogliamo usufruire della connessione a internet, ed il gioco è fatto. Grazie alla porta RJ45 sarà possibile collegare un modem, un router o direttamente il dispositivo dal quale intendiamo utilizzare la connessione.

Entrambi i dispositivi integrano una presa passante schuko, il che permette di ottenere una presa di corrente libera anche dopo aver collegato i Powerline. La velocità di trasferimento arriva a 500Mbps, ed è quindi compatibile con le connessioni in Fibra. Sarà possibile giocare, guardare contenuti in streaming, lavorare e studiare senza interruzioni o buffering. Molto interessante anche la modalità di risparmio energetico, che riduce il consumo dell’85% quando non in utilizzo.

Grazie alle offerte di Amazon il kit è acquistabile a soli 38,17 euro con uno sconto del 24% sul prezzo di listino.