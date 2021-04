Compatto, versatile, portatile ed economico: cosa chiedere di più a un Mini PC? In queste ore il modello ACEPC T11 Plus è proposto su Amazon in offerta lampo con il 20% di sconto sul prezzo di listino. Un’ottima occasione per chi desidera allestire una postazione desktop da dedicare alla didattica a distanza, alla navigazione, alla riproduzione dei contenuti multimediali o alla comunicazione.

CPU Intel e Windows 10 Pro per ACEPC T11 Plus: offerta lampo

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche: processore quad core Intel x5-Z8350, GPU Intel HD Graphics 400, 8 GB di RAM DDR3, memoria eMMC da 128 GB, WiFi dual band, Bluetooth 4.2, due porte USB 2.0 e due USB 3.0, lettore per schede microSD, slot Ethernet, uscite video VGA e HDMI, jack audio da 3,5 mm. Il tutto in un case senza ventole dalle dimensioni pari a 13x13x3 centimetri, mentre il peso si attesta a 640 grammi. Per altre informazioni consultare la scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Tutto questo nel form factor compatto e portatile di ACEPC T11 Plus: oggi il Mini PC è acquistabile su Amazon in offerta lampo al prezzo di soli 143,92 euro invece di 179,90 euro come da listino.

In sconto anche la versione 4/64 GB, al prezzo di 118,91 euro invece di 139,90 euro, con uno sconto del 15%.