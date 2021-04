Xiaomi curva il monitor e piega il prezzo

Basta un pannello per curvare il display e basta un coupon per piegare il prezzo, mettendo in entrambi i casi al centro la soddisfazione del cliente: Xiaomi festeggia così il Mi Fan Festival, offrendo sconti importanti su un’ampia gamma di prodotti e creando quindi una selva di opportunità tutte incentrate sul brand cinese.

Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor

Il caso del Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor è perfetto: fino al 21 aprile, infatti, il display da 34 pollici è scontato grazie al coupon dedicato PITMIFEST21: su questo specifico dispositivo lo sconto arriva a 50 euro, ossia il massimo che l’iniziativa possa offrire. I termini dell’offerta, infatti, prevedono uno sconto del 15% fino ad un massimale di 50 euro, utilizzabile una sola volta per ogni utente, con inizio il 6 aprile e scadenza al 21. Per accedere al monitor curvo di Xiaomi, quindi, il prezzo cade da 489 a 439 euro, ma solo per pochi giorni.

Il monitor ha definizione WQHD (3440×1440), frequenza da 144Hz, contrasto 3000:1 e tempo di risposta pari a 4ms. La curvatura del display è pari a 1500R su di un display con rapporto 21:9.

Gli sconti del Mi Fan Festival vanno ben oltre il solo monitor curvo, abbracciando televisori, smartphone, purificatori per l’aria e altro ancora. I termini dell’offerta sono identici per tutti i prodotti e lo sconto è ottimizzato con il crescere del prezzo, poiché consente di consumare appieno i 50 euro disponibili come soglia massima raggiungibile.