Surface Book 3 con Intel i7 e NVIDIA GTX 1660Ti scontato di 500€

In attesa che arrivino i nuovi Surface 4, gli utenti possono trovare ottimi sconti sulla famiglia Surface 3 e il più interessante è quello proposto da Amazon per il Surface Book 3 da 13,5 pollici: un risparmio di ben 500 euro sul prezzo di listino. Il dispositivo è la scelta ideale per chi cerca la combinazione perfetta tra laptop e tablet.

Surface Book 3 da 13,5 pollici: sconto del 22%

Il Surface Book 3 è allo stesso tempo notebook e tablet, come i tradizionali convertibili, ma è possibile anche staccare lo schermo dalla tastiera per una maggiore flessibilità di utilizzo. Il display touch PixelSense da 13,5 pollici ha una risoluzione di 3000×2000 pixel e supporta la Surface Pen.

La dotazione hardware comprende il processore quad core Intel Core i7-1065G7, 16 GB di RAM, scheda video dedicata NVIDIA GeForce GTX 1660Ti e SSD PCIe da 256 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti due porte USB 3.1 Gen 2 Type-A, una porta USB 3.1 Gen 2 Type-C, due porta Surface Connect, jack audio da 3,5 millimetri e card reader SDXC.

La webcam da 5 megapixel registra video a 1080p e supporta Windows Hello, mentre la fotocamera posteriore ha un sensore da 8 megapixel. Ci sono anche due microfoni e altoparlanti stereo con Dolby Atmos. La batteria da 65 Wh offre un’autonomia superiore a 15 ore. Il telaio in lega di magnesio è di colore grigio platino.

Il Surface Book 3 può essere acquistato su Amazon al prezzo di 1.799,00 euro, invece di 2.299,00 euro (sconto del 22%).