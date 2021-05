Un PC completo in tasca: ACEPC T6, l'offerta lampo

Più piccolo di un Mini PC, ma altrettanto funzionale: è possibile? Sì, se si tratta di un PC Stick come nel caso di ACEPC T6, con un form factor tanto compatto (10,9×3,8×1,8 centimetri) da poter essere tenuto in tasca o comodamente trasportato nella borsa. Oggi è proposto in offerta lampo su Amazon con il 15% di sconto sul prezzo di listino.

Un PC completo in tasca: l’affare ACEPC T6

Queste le specifiche tecniche integrate: processore quad core Intel Atom x5-Z8350, GPU Intel HD integrata, 4 GB di RAM, memoria da 64 GB per lo storage, modulo WiFi dual band, Bluetooth 4.2, due porte USB (2.0 e 3.0), una micro-USB, lettore per schede microSD e HDMI da connettere a monitor o televisore. Per altre informazioni consultare la scheda del prodotto.

Lato software si può contare sul sistema operativo Windows 10 Pro, preinstallato e con licenza ufficiale. Tutto questo al prezzo di soli 118,91 euro invece di 139,90 euro come da listino, grazie all’offerta lampo di Amazon. Gli interessati non perdano tempo, rimarrà valida solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.