ACEPC T6: il PC Stick oggi su Amazon a un prezzo imbattibile

Più piccolo di così, non si può: ACEPC T6 non può essere definito nemmeno un Mini PC, avendo dimensioni più simili a quelle di una pendrive (10,9×3,8×1,8 centimetri). Un PC Stick da portare sempre con sé in tasca, con cuore Windows e una gamma completa di porte per la connettività. A renderlo ancora migliore è l’offerta lampo su Amazon di oggi.

L’affare imperdibile di oggi su Amazon è ACEPC T6

Queste le più importanti specifiche tecniche integrate: Intel Atom x5-Z8350, chip grafico Intel HD, 4 GB di RAM, memoria da 64 GB per lo storage, modulo WiFi dual band, Bluetooth 4.2, due porte USB (2.0 e 3.0), una micro-USB, lettore per schede microSD e HDMI da connettere a monitor o televisore. Per altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Tutto questo al prezzo di soli 118,91 euro invece di 139,90 euro come da listino. La disponibilità è immediata e ACEPC T6 viene consegnato a domicilio in un giorno con spedizione gratuita. Come sempre in questi casi, trattandosi di un’offerta lampo proposta da Amazon, il consiglio per gli interessati è quello a non perdere tempo e approfittarne il prima possibile, poiché lo sconto rimarrà valido solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.