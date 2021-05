SanDisk Extreme PRO da 1 TB: il prezzo è eccezionale!

Le unità SSD portatili della gamma SanDisk Extreme PRO uniscono ottime prestazioni a un form factor compatto, caratteristiche tali da renderle dispositivi per lo storage adatti a soddisfare pressoché qualsiasi esigenza: backup di dati e documenti, salvataggio delle fotografie scattate o dei video registrati in mobilità, copia di contenuti multimediali e molto altro ancora. Il modello con capacità pari a 1 TB è oggi in offerta su Amazon al prezzo di 162,99 euro anziché a 188,18 euro come da listino.

SanDisk Extreme PRO da 1 TB in sconto su Amazon

Questo dispositivo vi permette di risparmiare tempo memorizzando e trasferendo i dati con le straordinarie prestazioni della tecnologia NVMe e velocità di lettura e scrittura massime di 1050 MB/s. Il device è compatibile con Windows, macOS e i principali sistemi operativi, è dotato di un connettore USB 3.1 Type-C, ma in dotazione c’è anche un adattatore per il collegamento agli slot Type-A. Altro punto di forza il design rugged che non teme le sollecitazioni meccaniche né il contatto con l’acqua. Tutto questo con un ingombro pari a solo 11.2 x 5.8 x 1.15 cm e con un peso che si attesta sui 77 grammi.

Grazie all’offerta di oggi sul prezzo di listino si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire. L’affidabilità della SSD portatile SanDisk Extreme è garantita dal marchio, tra i più noti e longevi nel mercato delle soluzioni per lo storage, da qualche anno controllato da Western Digital.