Acer annuncia due Chromebook con chip ARM

Gli annunci di Acer non sono terminati con il CES 2021 di Las Vegas. Il produttore taiwanese ha infatti annunciati quattro Chromebook per il settore education, due dei quali integrano processori ARM. Tutti hanno ricevuto la certificazione MIL-STD-810H, quindi possono resistere senza problemi nelle mani degli studenti.

Acer Chromebook 311 e 511 con chip ARM

I Chromebook 311 e 511 hanno un telaio in plastica che può resistere alle cadute e una tastiera che funziona anche se viene versata acqua (fino a 33o ml). Entrambi hanno uno schermo da 11 pollici (touch opzionale per Chromebook 311). La principale differenza è rappresentata dal processore: Qualcomm Snapdragon 7c con modem LTE integrato per Chromebook 511 e MediaTek MT8183 per Chromebook 311.

Acer promette un’autonomia fino a 20 ore. Il sistema operativo è ovviamente Chrome OS, quindi è possibile installare anche le app Android. I due Chromebook arriveranno in Europa a marzo. I prezzi base sono 269 euro (Chromebook 311) e 399 euro (Chromebook 511).

Acer Chromebook Spin 511 e 512 con chip Intel

I Chromebook Spin 511 e 512 sono invece convertibili, quindi lo schermo può ruotare fino a 360 gradi. Entrambi hanno un telaio resistente alle cadute (certificazione MIL-STD-810H). Il Chromebook Spin 511 ha un display touch da 11,6 pollici con risoluzione HD e rapporto di aspetto 16:9.

Il Chromebook Spin 512 ha invece un display touch da 12 pollici con risoluzione HD+ e rapporto di aspetto 3:2. Sono disponibili varie configurazioni con processori Intel Pentium Silver e Celeron, fino a 8 GB di RAM, storage eMMC fino a 64 GB, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, due porte USB Type-C e due porte USB Type-A.

Arriveranno in Europa a marzo. I prezzi base sono 369 euro (Chromebook Spin 511) e 399 euro (Chromebook Spin 512).