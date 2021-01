New entry nel catalogo del produttore taiwanese: Acer Chromebook Spin 514 è un laptop con display Full HD da 14 pollici (pannello IPS, Gorilla Glass 3) dotato dei processori AMD Ryzen 3000 C-Series Mobile e della componente grafica AMD Radeon. È indirizzato a chi lavora da casa in smart working o studia con le modalità della didattica a distanza.

Acer Chromebook Spin 514: specifiche, immagini e prezzi

Questa la scheda delle specifiche tecniche: processore quad core AMD Ryzen 7 3700C o Ryzen 5 3500C, GPU grafica AMD RadeonTM Vega o RX Vega Mobile Graphics, due porte USB Type-C (USB 3.2 Gen 1, DisplayPort), altre due USB 3.2 Gen 1 che permettono di caricare i dispositivi esterni anche a computer spento, lettore per schede microSD, uscita video HDMI, webcam HD con doppio microfono, altoparlanti, WiFi, Bluetooth 5.0 e batteria in grado di assicurare fino a 10 ore di utilizzo continuato con una ricarica.

Il tutto racchiuso in uno chassis in metallo rinforzato con certificazione MIL-STD 810H2 e form factor (1,55 Kg di peso, 17,35 mm di spessore) che rende possibile ruotare lo schermo di 360 gradi. Agli utenti business è destinata la variante Enterprise con fino a 16 GB DDR4 e unità SSD PCIe NVMe da 256 GB per lo storage oltre a funzionalità dedicate in esclusiva ai professionisti.

Il sistema operativo è ovviamente Chrome OS, di continuo aggiornato da Google con l’inclusione di nuove funzionalità. Lato software non manca nemmeno la possibilità di scaricare le applicazioni Android direttamente dalla piattaforma Play Store. Queste le parole di James Lin, General Manager di Acer per Notebooks e IT Products Business.

La combinazione fra i processori AMD Ryzen e un design resistente rende il nuovo Acer Chromebook Spin 514 una scelta eccellente per coloro che lavorano in smart working. Gli utenti

rimarranno sbalorditi dalla reattività e dalle prestazioni fornite dall’Acer Chromebook Spin 514 con processori AMD Ryzen3. Inoltre, grazie alla grafica più avanzata disponibile per un Chromebook basato su CPU AMD, i nostri clienti possono sfruttare l’ampio ecosistema di app ed estensioni per affrontare progetti ancora più impegnativi.

Chiudiamo con le informazioni relative a prezzi e disponibilità: Chromebook Spin 514 sarà disponibile a partire da marzo 2021 al costo di 529 euro per la configurazione base, mentre Chromebook Enterprise Spin 514 arriverà nello stesso mese da 799 euro. Tre le colorazioni disponibili: Pure Silver, Steel Gray e Mist Green.