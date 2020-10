Il laptop Acer Aspire 1 oggi in sconto a 199 euro

Chi è alla ricerca di un laptop versatile ed economico, adatto a gestire le applicazioni base della produttività (editing documenti, posta elettronica e navigazione) così come le attività della didattica digitale integrata, oggi può volgere la propria attenzione su Aspire 1 A114-32: è in offerta sullo store online di Mediaworld al prezzo di 199 euro anziché a 279 euro come da listino.

Aspire 1 A114-32: un laptop versatile ed economico

Diamo uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche offerte dal portatile: display da 14 pollici con risoluzione 1366×768 pixel e filtro per la luce blu, processore Intel Celeron N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM DDR4, memoria interna da 64 GB per lo storage, due porte USB 2.0 e una 3.0, slot Ethernet, uscita video HDMI, modulo WiFi, Bluetooth 4.1, altoparlanti integrati, webcam, microfono e batteria in grado di assicurare fino a sette ore di utilizzo continuato con una ricarica. Tutto questo racchiuso in un telaio con dimensioni pari a 34,3×1,79×24,5 cm e con un peso di 1,65 Kg.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 in modalità S. Nel prezzo di 199 euro è incluso il ritiro gratuito in uno dei tanti negozi Mediaworld presenti in Italia, mentre per la consegna a domicilio è necessario aggiungere 9,99 euro. L’acquisto dà diritto a un anno di abbonamento a Microsoft 365 a prezzo scontato.