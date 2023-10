Acer Aspire 3: Ryzen 5, 8GB RAM e SSD 512GB in SCONTO PRIME (-15%)

Ormai ci siamo: la Festa delle Offerte Prime chiuderà alla mezzanotte di oggi, ma ci sono ancora tanti sconti di cui approfittare. È il caso di questo notebook Acer Aspire 3 che grazie allo sconto riservato agli abbonati Amazon Prime puoi acquistare a soli 399 euro. Una grande occasione per un laptop di qualità, veloce e perfetto da portare in giro.

Acer Aspire 3 in offerta Amazon: risparmi 200 euro

Acer Aspire 3 è progettato per offrire prestazioni eccezionali in ogni situazione. Con un processore AMD Ryzen 5 7520U e una scheda grafica AMD Radeon, questo notebook è pronto a gestire qualsiasi attività tu gli affidi.

La presenza di 8 GB di RAM DDR5 assicura un’ottima gestione delle applicazioni e la possibilità di multitasking senza problemi. Inoltre, con un ampio SSD da 512GB, avrai spazio a sufficienza per memorizzare tutti i tuoi file, documenti e contenuti multimediali. Dimentica i rallentamenti e goditi la fluidità delle operazioni.

Il sistema termico dell’Acer Aspire 3 è stato migliorato per offrirti prestazioni più efficienti. Con un aumento del 78% della superficie della ventola e un’ulteriore capacità termica del 17%, il notebook rimane fresco anche durante le sessioni più intense. Potrai lavorare o giocare senza doverti preoccupare del surriscaldamento del tuo dispositivo.

Il display da 15.6″ FHD (Full High Definition) offre immagini chiare e dettagliate, perfette per la navigazione web, lo streaming di video e molto altro. Con la tecnologia Acer BlueLightShield, i livelli di esposizione alla luce blu sono ridotti, il che contribuisce a proteggere i tuoi occhi durante le lunghe sessioni al computer.

L’Acer Aspire 3 è dotato delle ultime tecnologie di connettività. La porta USB Type-C ti consente di collegare i tuoi dispositivi più recenti e la presenza di WiFi 6 e HDMI 2.1 offre velocità e funzionalità migliorate per tutta la famiglia. Non dovrai più preoccuparti delle connessioni lente o instabili.

Con un peso di soli 1,7 kg e uno spessore di 18,9 mm, l’Acer Aspire 3 è incredibilmente leggero e sottile. Questo lo rende perfetto per chi è in costante movimento, che sia per lavoro o per divertimento. Inoltre, la batteria a lunga durata ti permette di utilizzare il notebook per lunghe sessioni senza dover cercare una presa di corrente.

Acer Aspire 3 è il compagno ideale per chi cerca prestazioni elevate e un prezzo conveniente. Approfitta subito dell’offerta Prime e ottieni il tuo notebook Acer Aspire 3 con 8GB di RAM e un SSD da 512GB a soli 399 euro. Non perdere questa occasione e rendi la tua esperienza informatica ancora migliore.

