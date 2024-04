Acer Aspire 5 con Intel i5 e 16/1024GB a soli 599€ su Amazon

Siete alla ricerca di un laptop che unisca potenza, eleganza e grande versatilità a un prezzo più che vantaggioso? Su Amazon potreste approfittare della promozione riguardante l’Acer Aspire 5 il cui prezzo consigliato di 699 euro scende fino a quota 599 euro. Stiamo parlando della versione con hardware di livello alto il cui prezzo, pari al suo minimo storico assoluto, è merito dello sconto dell’8% sul prezzo più basso recente.

Acer Aspire 5: scheda tecnica che lascia a bocca aperta

Il notebook Acer Aspire 5 è un PC portatile che garantisce prestazioni di ottimo livello per svolgere qualsiasi attività. La scheda tecnica, infatti, mette in mostra tutto il suo potenziale a partire dal processore che è un Intel Core i5-12650H, il quale garantisce una velocità e una fluidità di buon livello soprattutto per le attività base. Il monitor è un bellissimo pannello LED IPS da 15.6 pollici con risoluzione FHD, che offre una qualità dell’immagine nitida e realistica e supportato dalla scheda grafica Intel UHD. Il tutto con ben 16 GB di RAM DDR4 espandibili fino a 12 GB e 1024 GB di memoria SSD, per avere uno spazio di archiviazione ampio e veloce.

La connessione wireless di questo notebook è forte e stabile grazie al Wi-Fi 6 (802.11ax) e permette di navigare su Internet senza interruzioni e problemi. Aspire 5 include anche una webcam HD con due microfoni e di un lettore per l’impronta digitale. Non manca un’ampia gamma di porte come tre USB 3.2 Gen 1 e una HDMI 2.1. La batteria, infine, assicura un’ottima autonomia e il design innovativo degli speaker Acer TrueHarmony offre bassi intensi e corposi ad un volume più alto

Cosa state aspettando? Acquistate subito il notebook Acer Aspire 5 su Amazon a soli 599 uro invece di 699. Il risparmio di 100 euro è davvero ottimo e con Amazon Prime avrete anche consegne rapide e gratuite in tutta Italia. Non sottovalutate la possibilità di acquistarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis.