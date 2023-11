Acer Aspire 7 con Ryzen 5 e RTX 3050 a soli 599€ in sconto Black Friday

Le bombe per il Black Friday stanno arrivando e tra queste c’è il notebook Acer Aspire 7, un dispositivo potente, elegante e leggero, che puoi avere a soli 599 euro invece di 999. Uno sconto pazzesco che pensiamo rischia di finire molto presto.

Acer Aspire 7 in mega sconto: la scheda tecnica

Al cuore di questo gioiello di tecnologia trovi un processore AMD Ryzen 5 5625U, una vera potenza che garantisce prestazioni impeccabili in qualsiasi situazione. La grafica NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria GDDR6 ti offre un’esperienza visiva straordinaria, sia che tu stia lavorando su progetti grafici impegnativi o che ti stia immergendo nei mondi virtuali dei tuoi giochi preferiti.

Ma le sorprese non finiscono qui. Con 16 GB di RAM DDR4, espandibili fino a 32 GB, e un’ampia memoria SSD da 512 GB, hai a disposizione tutto lo spazio e la velocità di cui hai bisogno. La reattività del sistema e i tempi di caricamento rapidi sono garantiti, permettendoti di passare senza soluzione di continuità da un’attività all’altra.

Lo schermo Full HD da 15,6″ con cornice sottile è uno spettacolo per gli occhi, con supporto per Acer Color Intelligence e Acer ExaColor. Che tu stia lavorando su progetti dettagliati o godendo di film e giochi, la qualità visiva sarà sempre al top.

Le tue videochiamate saranno chiare e nitide grazie alla webcam HD con soluzione Acer TNR, perfetta anche in condizioni di scarsa illuminazione. E con due altoparlanti DTS, potrai immergerti completamente nell’audio, godendo di un suono chiaro e avvolgente.

La connettività avanzata è fondamentale in un mondo sempre più connesso, e l’Acer Aspire 7 non delude. Con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5, avrai una connessione veloce e stabile, ideale per lo streaming in 4K e la condivisione di file pesanti. Le porte complete completano il quadro, rendendo questo notebook versatile e pronto per ogni situazione.

Il design elegante e professionale della cover nera aggiunge un tocco di classe a qualsiasi contesto. Che tu stia lavorando in ufficio, in viaggio o rilassandoti a casa, l’Acer Aspire 7 si adatta perfettamente al tuo stile di vita.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica durante il Black Friday su Amazon. Acquista il tuo Acer Aspire 7 a soli 599 euro e vivi un’esperienza informatica senza compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.