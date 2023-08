Il notebook per il gaming Acer Aspire 7 a -110€

Ufficialmente proposto come un notebook per il gaming, il modello Acer Aspire 7 nella configurazione oggi in sconto di 110 euro su Amazon ha tutto ciò che serve anche per la produttività, lo studio e l’intrattenimento multimediale. Protagonista di un’ottima offerta sull’e-commerce, non deluderà le aspettative di chi sceglierà di metterlo sulla propria scrivania.

L’ottima offerta di Amazon sul notebook Acer Aspire 7

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche più importanti: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Core i5-1240P, scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4 GB di memoria dedicata, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe NVMe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, lettore di impronte digitali e una gamma completa di porte per le connessioni. Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento, il notebook Acer Aspire 7 nella configurazione appena descritta, è in offerta al prezzo di 689 euro invece di 799 euro, con uno sconto di 110 euro rispetto al listino. Si tratta di un’ottima occasione, considerando le sue caratteristiche e l’affidabilità del brand.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, con disponibilità immediata e spedizione gratuita. La consegna a domicilio è prevista entro un paio di giorni: chi sceglie di approfittare dell’offerta potrà mettere il notebook sulla propria scrivania già entro metà settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.