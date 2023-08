Acer Aspire C24: potente PC Desktop All-in-One in sconto Amazon (-50€)

Quella del PC Desktop All-in-One è una soluzione sempre molto attrezzata, specie in ufficio o per chi è alla ricerca di una soluzione minimal ma efficace per la propria postazione. Oggi ti segnaliamo un prodotto di qualità, Acer Aspire C24, che puoi avere in sconto a 689 euro invece di 739. E adesso scopriamo la scheda tecnica.

Acer Aspire C24 in offerta: la scheda tecnica

Il PC Acer Aspire C24 è dotato di un processore Intel Core i5 di undicesima generazione, che offre prestazioni elevate e una bassa potenza di consumo. La memoria RAM da 8 GB e il disco SSD da 512 GB ti garantiscono una velocità di avvio e di esecuzione delle applicazioni senza pari. Il dispositivo supporta anche il Wi-Fi 6, che ti permette di navigare in internet con una connessione stabile e veloce.

Il tutto viene esaltato da un display da 23,8 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS, che ti offre una visione ampia e nitida dei tuoi contenuti preferiti. Il monitor ha anche una cornice sottile e un design elegante, che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Acer Aspire C24 ha anche una webcam integrata con copertura di sicurezza, che ti permette di effettuare videochiamate in tutta privacy.

Il PC ha anche una tastiera e un mouse wireless inclusi nella confezione, che ti consentono di usare il PC in modo comodo e pratico. Dal punto di vista della connettività ha anche una porta HDMI, quattro porte USB 3.2, una porta USB Type-C e uno slot per schede SD, che ti permettono di collegare facilmente i tuoi dispositivi esterni.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquista ora il PC Acer Aspire C24 in offerta su Amazon a 689 euro invece di 739 e scopri un PC desktop All-In-One perfetto per le tue esigenze.

