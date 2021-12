PC all-in-one Acer con Windows 11 in forte sconto

Tutto ciò che serve è racchiuso all'interno della scocca del monitor, così da sgombrare la scrivania dall'ingombro del case: un PC all-in-one può essere la giusta soluzione per chi vuol allestire una nuova postazione desktop da dedicare a lavoro o studio. Segnaliamo qui l'offerta Amazon che oggi permette di acquistare i modelli della linea Acer Aspire C27 approfittando di uno sconto da ben 100 euro sul prezzo di listino.

Un PC all-in-one sotto l'albero: l'occasione Acer

Il comparto hardware è di fascia alta: display Full HD da 27 pollici inclinabile con pannello IPS, processore Intel Core i5-1135G7 affiancato da scheda video NVIDIA GeForce MX330, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB per lo storage, in modo da gestire al meglio anche i software più pesanti. Ci sono poi WiFi, Bluetooth, porte USB e slot Ethernet. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa del prodotto.

Inclusi mouse e tastiera con collegamento USB. Il tutto al prezzo di 899 euro invece di 999 euro come da listino. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home, con la possibilità di eseguire l'aggiornamento gratuito a Windows 11. In sconto anche il modello con SSD da 1 TB, proposto al prezzo di 999 euro invece di 1.099 euro come da listino. In entrambi i casi la disponibilità è gratuita con spedizione immediata.