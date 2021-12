Hosting e dominio ad un prezzo folle con Namecheap

Gestire un sito web può effettivamente risultare un'impresa ardua e per questo motivo, affidarsi ad un'azienda competente per farlo, potrebbe risultare sicuramente la scelta più azzeccata. Tra queste, non si può non considerare anche Namecheap, soprattutto ora che offre il pacchetto Website hosting e acquisto di un dominio con l'83% di sconto per il primo anno. Sicuramente un'ottima opportunità da tenere seriamente in considerazione.

Cosa offre la promozione di Namecheap

Come già anticipato, l'offerta sul pacchetto Website hosting e acquisto di un dominio all'l'83% di sconto varrà soltanto per il primo anno, ma si potrà comunque scegliere manualmente quale tipologia di servizio acquistare. Namecheap offre infatti tre diverse opzioni, differenziate ovviamente dalla quantità di opzioni disponibili per l'utilizzo da parte dell'acquirente.

Il pacchetto Stellar, ovvero quello più economico, includerà infatti 20GB di memoria SSD, 3 siti Web, CDN (Content Delivery Network) gratuita e 15 estensioni tra cui scegliere per il proprio dominio. Non saranno purtroppo presenti i più popolari come “.com” e “.co”.

Il pacchetto Stellar Plus invece, maggiore quantitativo di memoria SSD, siti Web illimitati, opzioni di backup automatiche, CDN gratuita, e molte estensioni di dominio tra cui scegliere, compresi “.com” e “.co”.

Infine, il pacchetto più costoso, ovvero lo Stellar Business, permetterà l'accesso a 50GB di memoria SSD, Backup illimitati, Backup automatici, Storage sul cloud, CDN gratuita e ancora più estensioni tra cui scegliere.

In più, tutti e tre i pacchetti, potranno contare su quattro ulteriori opzioni aggiuntive e comprese nel prezzo: privacy garantita sul proprio dominio, SSls (protocolli di sicurezza crittografica) gratuita, builder di siti web con più 200 template già pronti all'uso e email completamente gratuita.

Lo sconto dell'83% sarà suddiviso tra i vari step di acquisto. Il piano hosting verrà infatti offerto al 50% di sconto e la scelta del dominio avrà uno sconto del 100%, risultando così completamente gratuito. Dopo aver concluso tutti i passaggi necessari, lo sconto verrà automaticamente applicato in cassa e non si dovrà far altro che procedere con l'acquisto.

Vale la pena inoltre ricordare che, per qualunque richiesta, il supporto di Namecheap sarà a disposizione tramite una live chat accessibile dal tasto dedicato in fondo alla pagina della promozione.