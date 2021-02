Acer CB242, ottimo monitor in sconto su Amazon

Gli utenti che cercano un ottimo monitor per lavorare possono acquistare il modello Acer CB242Y attualmente in offerta su Amazon. Oltre alla qualità delle immagini ci sono altre caratteristiche interessanti, come la regolazione della posizione per una ergonomia ottimale. Il prezzo per un monitor da 24 pollici è molto basso: solo 159,90 euro.

Acer CB242Y: monitor professionale da 24 pollici

Il monitor Acer CB242Y ha un pannello IPS da 23,8 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e refresh rate di 75 Hz. Le cornici sono molto sottili su tre lati (edge-to-edge), mentre quella inferiore ha un spessore maggiore. L’angolo di visualizzazione arriva a 178 gradi (orizzontale e verticale), caratteristica tipica dei pannelli IPS. Ciò significa che le immagini mantengono la stessa qualità da ogni angolazione.

Come detto, il monitor è molto ergonomico, in quanto il supporto regolabile consente di variare altezza, inclinazione e rotazione. Altre caratteristiche interessanti sono il supporto per le tecnologie HDR e AMD FreeSync. Le tecnologie BlueLightShield e Flickerless riducono l’emissione di luce blu e lo sfarfallio, mentre le tecnologie ComfyView e Low Dimming diminuiscono luminosità e riflessi.

Il monitor è dotato di porte VGA, HDMI 1.4 e DisplayPort 1.2. Sono presenti anche due altoparlanti da 2 Watt. Acer CB242Y è disponibile su Amazon al prezzo di 159,90 euro (invece di 174,90 euro) con spedizione gratuita.