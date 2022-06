Acer Chromebook 311: sconto da 110 in un click

Un laptop già economico di per sé, oggi proposto con uno sconto di ben 110 euro su Amazon. Si tratta di Acer Chromebook 311, in grado di offrire caratteristiche che lo rendono adatto alla navigazione online, all’intrattenimento multimediale, allo studio e alla comunicazione da remoto. Tra i punti di forza è da segnalare una batteria che immagazzina l’energia necessaria a un utilizzo continuato per arrivare a fine giornata senza ricaricare.

Laptop in offerta su Amazon: Acer Chromebook 311

Diamo uno sguardo a quelle che sono le sue specifiche tecniche più importanti: display da 11,6 pollici con risoluzione HD, processore Intel Celeron N4020, GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna eMMC per lo storage, WiFi, Bluetooth, webcam con microfono integrato, altoparlanti e grande autonomia. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Chrome OS, costantemente aggiornato da Google con l’introduzione di patch e nuove funzionalità. Non manca nemmeno la compatibilità con le applicazioni Android, da scaricare direttamente attraverso la piattaforma ufficiale Play Store.

Oggi hai la possibilità di approfittare dello sconto Amazon e allungare le mani su Acer Chromebook 311 al prezzo finale di soli 179 euro invece di 289 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.