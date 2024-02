Acer Chromebook 314: a questo prezzo è GIÀ TUO

Se quel che cerchi è un portatile compatto, elegante e versatile, dai uno sguardo all’offerta di Amazon su Acer Chromebook 314. Il suo cuore pulsante è il sistema operativo ChromeOS di Google, garantisce il supporto alle applicazioni Android (da scaricare con Play Store) e ha caratteristiche che lo rendono adatto sia allo studio che alla produttività di base. Vediamo cosa lo rende un’occasione da cogliere al volo.

Il Chromebook di Acer a questo prezzo è ciò che cerchi

A livello di specifiche tecniche si può contare su un display Full HD da 14 pollici, processore Intel Celeron N5030 con GPU Intel UHD integrata, 8 GB di RAM DDR4, 64 GB di memoria interna eMMC per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, porte USB Type-A e Type-C, jack audio e fino a 12 ore di autonomia con una sola ricarica. Per saperne di più consigliamo di visitare la scheda completa.

Il design è quello visibile in queste immagini (e nelle altre riportate nella descrizione completa), con ottime finiture e un’attenzione particolare ai dettagli, come da tradizione per il marchio.

Al prezzo finale di soli 329 euro, invece di 449 euro come da listino, Acer Chromebook 314 è un ottimo affare. Chi sceglie di metterlo sulla scrivania potrà contare su un valido alleato quotidiano per lo studio, per gestire le operazioni base della produttività e per l’intrattenimento multimediale. Lo sconto di 120 euro è applicato in automatico.

Amazon è responsabile di vendita e spedizione, con la consegna gratuita assicurata in pochi giorni a chi effettua subito l’ordine. A testimoniare la qualità del prodotto sono anche le tante recensioni positive pubblicate da chi l’ha già messo alla prova.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.