Acer Chromebook 314: il prezzo scende ancora, è minimo storico

Abbiamo segnalato in più occasioni su queste pagine le offerte su Acer Chromebook 314 e oggi torniamo a farlo per rendere noto a tutti il nuovo sconto di Amazon che porta il notebook al suo prezzo minimo storico. Adatto a gestire le operazioni base della produttività quotidiana, dall’editing dei documenti alla posta elettronica, è l’ideale anche per lo studio, la navigazione, la comunicazione da remoto e l’intrattenimento multimediale. Diamo uno sguardo ai suoi punti di forza.

L’affare di oggi su Amazon: Acer Chromebook 314

Il sistema operativo è ChromeOS di Google, con accesso garantito a Play Store per il download e l’installazione delle applicazioni Android. Queste, invece, le più importanti specifiche tecniche tra quelle integrate: display con diagonale da da 14 pollici, risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e pannello IPS, processore Intel Celeron N4020 con GPU Intel UHD integrata, 4 GB di RAM DDR4, memoria interna eMMC da 64 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti, porte USB Type-A e Type-C, batteria con autonomia sufficiente per reggere un’intera giornata di utilizzo con una sola ricarica. Se desideri conoscere altri dettagli, li trovi tutti nella scheda del prodotto.

Oggi si ha la possibilità di acquistare Acer Chromebook 314 al prezzo finale di soli 229 euro, mai così basso, grazie allo sconto del 32% applicato in automatico. Un vero affare, considerando le sue caratteristiche e l’affidabilità del brand, tra i leader del mercato PC.

Segnaliamo infine che Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno, grazie alla sua logistica: dunque, se si effettua subito l’ordine, entro domani il notebook con ChromeOS sarà a casa propria, sulla propria scrivania, pronto ad affiancare in ogni attività quotidiana, dal lavoro allo studio, fino a quelle a cui dedicarsi nel tempo libero.

