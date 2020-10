Acer Chromebook 514 a 399€: offerta Black Friday su Amazon

Vi serve un laptop che dia priorità alla connessione Internet e alla velocità di elaborazione delle operazioni base? Allora sicuramente avete bisogno di un Chromebook. Questi laptop eseguono il sistema operativo Chrome OS, basato su Linux, che offre spazio di archiviazione sul cloud, le migliori funzionalità Google integrate e diversi livelli di sicurezza. Grazie all’anticipo delle offerte destinate al Black Friday da parte di Amazon, potreste approfittarne per acquistarne uno ad un prezzo incredibile.

Acer Chromebook 514: sicurezza e facilità d’uso in offerta su Amazon

Stiamo parlando dell’Acer Chromebook 514 CB514-1H-P9AS dotato di processore Intel Pentium Quad-Core N4200, 4 GB di RAM DDR4, SSD eMMC da 128 GB, display da 14″ IPS Full HD e scheda grafica Intel HD 505.

La scocca metallica, la tastiera retroilluminata, il touchpad corning Gorilla Glass, la tecnologia USB-C e la durata della batteria fino a 12 ore conferiscono a questo Chromebook un look premium e un’esperienza utente di ottimo livello. Chrome OS è il sistema operativo veloce, semplice e sicuro: vi basta accedere al vostro account Google per trovare i file di Google Drive, lasciare che Chromebook salvi i file automaticamente e usare il vostro telefono Android come hotspot per connettervi a Internet senza Wi-Fi.

La sicurezza è garantita dalla protezione antivirus integrata dotata di aggiornamenti automatici, Google Security Chip per proteggere i dati più sensibili sul vostro dispositivo, Sandboxing per isolare eventuali processi colpiti da malware e Avvio Verificato per lanciare sempre una versione non corrotta del sistema operativo all’accensione. L’app Family Link consente di impostare le regole di base della vita digitale dei vostri figli, permettendovi di accompagnarli anche a distanza, mentre imparano, giocano e navigano sul Web.

L’offerta Amazon è davvero interessante perché potreste portarvi a casa questo fantastico laptop, grande meno di un foglio A4, al prezzo di 399,00 euro rispetto al prezzo di listino che è di circa 100 euro in più.