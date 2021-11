Acer Chromebook Spin 311, che sconto: -42% su Amazon

Compatto, versatile ed economico: sono questi i tre aggettivi che meglio descrivono Acer Chromebook Spin 311, un laptop con sistema operativo Chrome OS e pieno supporto alle applicazioni Android, ideale per la gestione dei documenti, la comunicazione, la didattica e la navigazione. Oggi si trova su Amazon con uno sconto del 42% rispetto al prezzo di listino.

Chromebook in offerta: quello di Acer a -42% su Amazon

A livello di specifiche tecniche è possibile contare su un display da 11,6 pollici con pannello touch (che consente di utilizzarlo all'occorrenza come un tablet), risoluzione 1366×768 pixel e superficie Antimicrobial Gorilla Glass che protegge il dispositivo dai batteri trasportati dal tocco, processore octa core, GPU Mali-G72, 4 GB di RAM, memoria eMMC da 64 GB, WiFi, Bluetooth, USB e grande autonomia. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

In queste ore hai la possibilità di acquistare Acer Chromebook Spin 311 al prezzo di soli 219 euro invece di 379 euro come da listino, approfittando di un'offerta Amazon che anticipa il Black Friday. La disponibilità è immediata, così come la consegna con spedizione gratuita a domicilio.