PureVPN: ultimi due giorni offerte Black Friday

PureVPN sta per portare a termine la sua promozione del Black Friday anticipato. Come tanti altri portali e servizi Virtual Private Network, anche PureVPN ha voluto lanciare un’offerta limitata per il pre-Black Friday. Si parla, per l’esattezza, di un taglio dell’81% sul piano biennale che porta il costo finale mensile a solo 1,75 Euro al mese che ricordiamo, però, abbassarsi ulteriormente grazie al nostro coupon sconto esclusivo.

PureVPN: tutti i piani disponibili

Innanzitutto, cosa offre PureVPN e come se la cava? Abbiamo già avuto occasione di parlarne con la nostra recensione del servizio: come altre VPN, anche questa consente di accedere a contenuti disponibili solo in altri Paesi su piattaforme di streaming e altri siti Web. La sicurezza non manca, grazie alle protezioni IPv6 e alla crittografia 256-bit AES per tutte le connessioni, standard ormai consolidato. La politica no-log, oltretutto, viene mantenuta.

La rete di PureVPN conta su oltre 6500 server dislocati in 140 paesi diversi, la maggior parte dei quali è suddivisa tra Europa e Nord America. Altro punto di forza è la disponibilità su una vasta gamma di dispositivi: dai computer Windows e Mac a smartphone e console. Insomma, avete capito: è innegabile la qualità e versatilità del servizio.

Ulteriore vantaggio è la possibilità di utilizzare questa Virtual Private Network su un numero massimo di 10 dispositivi contemporaneamente, a prescindere dal piano acquistato. Difatti, se siete interessati ad acquistare un solo mese di PureVPN dovrete pagare il prezzo pieno di 9,60 Euro. Acquistando un anno di PureVPN, invece, vi costerà solo 2,91 Euro al mese. Infine, in caso di acquisto del piano biennale, pagherete 1,75 Euro al mese. Tra i metodi di pagamento supportati troverete PayPal, carte di credito e Google Pay. In caso di insoddisfazione, i gestori del servizio garantiscono il rimborso entro 31 giorni, mentre in caso di disguidi tecnici troverete sempre l’assistenza clienti pronta ad aiutarvi.