PureVPN non delude nessuno: ecco quanti dispositivi supporta!

Trovare un servizio Virtual Private Network, o VPN, che copra una vasta gamma di dispositivi non è semplice. Dipende dalla presenza di un’applicazione dedicata sulle varie piattaforme di proprio interesse. Spesso gli smartphone sono coperti, ma tanti altri servizi no. Ci sono però fornitori di VPN che si spingono oltre come PureVPN, compatibile con una vastissima gamma di dispositivi e app.

PureVPN non scherza: quanti dispositivi compatibili!

In precedenza abbiamo già parlato di PureVPN, trattando il nostro coupon sconto esclusivo del 10% dedicato ai lettori. In questa occasione vogliamo invece vedere nel dettaglio quanto dispositivi sono compatibili con questa VPN che, ricordiamo, essere adatta per qualsiasi attività. Grazie alla rete composta da oltre 6500 server in oltre 140 Paesi, viene garantita la copertura di streaming, download, gaming e navigazione base.

Tuttavia, con quali dispositivi è compatibile PureVPN? La lista è piuttosto lunga rispetto a tante altre proposte rivali e la trovate sia nell’immagine soprastante che qui sotto:

PC: Windows e Mac

Smartphone: Android e iPhone

iPad

Browser: Linux, Chrome, Firefox

Console: PlayStation e Xbox

Router

Dispositivi d’intrattenimento: Android TV, Amazon Fire Stick, Kodi, Roku, Boxee Box, Now TV Box, Chromecast

Microsoft Surface

Raspberry Pi

Insomma, avete capito: la versatilità di PureVPN è certamente uno dei suoi punti di forza. Oltretutto, il servizio supporta fino a 10 accessi simultanei da più dispositivi contemporaneamente, tutelando la navigazione dell’utente con ogni servizio. Anche questo dettaglio sui login multipli non va affatto sottovalutato. Così facendo, tutta la famiglia potrà sentirsi protetto quando scarica contenuti dal Web, gioca o riproduce contenuti in streaming anche da piattaforme normalmente non accessibili in Italia o in altre parti del mondo.

Ricordiamo quindi, in conclusione, che PureVPN ora potrete acquistarla all’81% in meno in occasione dell’Early Access Black Friday, per prezzi che partono da 1,75 Euro al mese per il piano biennale.