Agenzia delle Entrate, riparte lo sconto in e-fattura

Chi sta portando avanti opere di ristrutturazione edilizia ed ha bisogno di una fattura elettronica, nei giorni scorsi ha registrato alcuni problemi tecnici dovuti ad una manutenzione straordinaria di cui l'Agenzia delle Entrate aveva anticipatamente avvisato. Il problema era relativo esclusivamente al canale utile per comunicare l'opzione di cessione del credito o sconto in fattura.

Il problema è ora risolto e l'Agenzia ha prontamente comunicato la riapertura dell'opzione:

Si comunica che è stato riaperto il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi. La temporanea chiusura si è resa necessaria per adeguare la piattaforma informatica alle modifiche introdotte dal decreto legge n. 157/2021 (pubblicato nella G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021).

Ora, insomma, è nuovamente possibile fare fatture elettroniche debitamente compilate per potersi avvalere dello sconto o del credito secondo quanto previsto dalle attuali agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie. Non si tratta di un evento frequente, ma è accaduto proprio in un momento di grande tensione per i lavori legati ai bonus edilizi, con tempi estremamente compressi per elaborare progetti, lavori e contabilità: il riavvio immediato del canale è un sospiro di sollievo per tutte le aziende ed i clienti interessati.