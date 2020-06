Milanese, classe 1972, Diego Cavallari è stato scelto da Acer Italia per il ruolo di Country Manager. Sostituisce il predecessore Marco Cappella che ha deciso di lasciare l’incarico e l’azienda per motivi personali. Guiderà anche le operazioni in Grecia.

Diego Cavallari è il nuovo Country Manager di Acer Italia

Prima di unirsi al team nostrano di Acer è stato Business & Marketing Director di TP Vision Europe per Italia, Grecia e Malta, maturando in passato oltre 18 anni di esperienza nel mondo del Consumer Electronics e ricoprendo diversi ruoli anche in aziende come Haier, LG Electronics, Pioneer Italia e Sanyo. Queste le prime parole di Cavallari nel suo nuovo ruolo.

Accetto l’incarico ringraziando per la fiducia. Sono certo di poter contare sulla qualità delle esperienze e sulle competenze del personale Acer con cui collaborerò assiduamente in questa nuova sfida per dare ad Acer un ruolo di protagonista in questo periodo d’evoluzione digitale epocale che stiamo vivendo.

Ricordiamo che solo una settimana fa il produttore ha annunciato un’ampia gamma di nuovi dispositivi nella cornice dell’evento Global Press Conference. Questo invece il commento alla nomina di Wilfried Tom, Acer VP Western Europe.

Siamo fermamente convinti che Diego Cavallari, con i comprovati successi finora raggiunti, la sua competenza tecnica e le sue capacità di leadership, consentirà ad Acer Italy di raggiungere nuovi ed ambiziosi traguardi. Nel contempo ringraziamo Marco Cappella per il suo contributo nel raggiungimento dei risultati ottenuti fino ad ora da Acer Italy.

Il comunicato che abbiamo ricevuto in redazione descrive Cavallari come appassionato di tecnologia fin da ragazzo oltre che di auto d’epoca, Formula 1, viaggi e navigazione.