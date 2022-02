Acer Nitro 5: 250€ di sconto per il potente PC da Gaming

Il PC da Gaming Acer Nitro 5 si trova in offerta su Amazon a 1.249€, lo sconto è del 17% e corrisponde a ben 250 euro di risparmio rispetto al prezzo solito.

L’ottima linea Nitro di Acer coniuga un design gradevole e un hardware di fascia alta, in grado di offrire prestazioni degne di un vero PC da gioco. Il punto di forza di Nitro 5 è di certo il display, un enorme pannello da 17.3 pollici IPS con refresh rate a 144Hz, per un’esperienza di gioco fantastica.

Questo Acer viene venduto in più configurazioni differenti, quella che intendiamo proporre oggi monta un processore Intel Core i7 di undicesima generazione, in accoppiata con 16GB di RAM DDR4 e la nuovissima scheda video NVIDIA RTX 3050. A completare le specifiche c’è un disco SSD NVMe da ben 512GB, più che sufficienti per installare programmi e giochi piuttosto pesanti. Per chi necessita di più spazio, resta possibile sostituire il disco con uno più capiente.

Oggi è possibile acquistare Acer Nitro 5 in forte sconto su Amazon a 1.249€, risparmiando 250 euro rispetto al listino. La spedizione non prevede alcun costo aggiuntivo per tutti gli abbonati al servizio Prime e Amazon garantisce la consegna del prodotto entro massimo 1 o 2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.