Acer Nitro 5 con AMD Ryzen 9 e NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB scontato di 700€

Acer ha recentemente presentano i nuovi modelli di laptop da gaming dotati di processori di ultima generazione. A tal proposito il Nitro 5 da 15.6 pollici con CPU AMD Ryzen 9 6900HX è disponibile a 1.799 euro invece di 2.499 euro. Il risparmio di 700 euro è talmente folle che non potete assolutamente farvelo scappare: la cifra finale è la più bassa che possiate trovare sul web attualmente.

Acer Nitro 5: sconto del 28% su Amazon

Acer propone diverse configurazioni del Nitro 5. Il modello in offerta su Amazon ha uno schermo da 15.6 pollici con risoluzione full HD IPS (1920×1080 pixel) a 165 Hz e integra il processore AMD Ryzen 9 6900HX. La dotazione hardware comprende inoltre 16 GB di RAM DDR5 espandibile fino a 32 GB, SSD PCIe da 1 TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti con ben 8 GB di memoria GDDR6. Questa scheda video presenta un’architettura NVIDIA 2a Gen RTX Ampere per offrire la grafica con ray-tracing più realistica e funzionalità di intelligenza artificiale all’avanguardia come NVIDIA DLSS.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth e Gigabit Ethernet (porta RJ-45). Sono presenti, inoltre, un’incredibile quantità di porte, tra cui HDMI 2.1, una USB Type-C e il nuovissimo standard USB 3.2 con supporto Gen 1 e 2 per collegare tutte le periferiche. Non mancano una webcam HD e la tastiera retroilluminata.

Le doppie ventole, la tecnologia Acer CoolBoost e i quattro sfiati impediscono il surriscaldamento del dispositivo quando sottoposto a un eccessivo carico di lavoro. CoolBoost aumenta del 10% la velocità delle ventole e del 9% il raffreddamento della CPU – GPU rispetto alla modalità automatica. L’audio ottimizzato dei due speaker da 2 W vi rende più competitivi e coinvolti nel gioco. Con DTS:X Ultra, i suoni sono nitidi e possono essere trasmessi in 3D Soundscape. Il sistema operativo è Windows 11 Home. Il Nitro 5 top di gamma può essere acquistato su Amazon al prezzo di 1.799 euro, invece di 2.499,00 euro (sconto del 28%).

