Acer Nitro 5: portatile da Gaming con RTX 3060 disponibile su Amazon

Torna disponibile all’acquisto il portatile da gaming Acer Nitro 5 su Amazon a 1.099€, si tratta di un prezzo interessante per un notebook dalle ottime caratteristiche tecniche.

Durante il 2020 l’elettronica di consumo è stata vittima di un pesante shortage di componenti, causato dalla situazione sanitaria globale. L’industria informatica ha accusato un’importante difficoltà produttiva che si è abbattuta specialmente sui componenti per PC desktop. L’acquisto di un portatile da gaming può essere la scelta vincente per chi necessita – in tempi brevi – di una macchina potente per giocare e lavorare.

Questo modello Acer Nitro 5 è dotato di un processore Intel Core i7 di decima generazione, in accoppiata con 8GB di RAM DDR4 e la nuovissima scheda video NVIDIA RTX 3060. A completare le specifiche c’è un display da 15.6 pollici in risoluzione FullHD con refresh rate a 144Hz, caratteristica ideale per i videogiocatori più esigenti. Inoltre la memoria interna è costituita da un disco SSD da ben 512GB.

La potente GPU consente di sfruttare la tecnologia NVIDIA Ray Tracing, un particolare algoritmo grafico che migliora sensibilmente i riflessi e le ombre in gioco.

Oggi il portatile da gaming Acer Nitro 5 torna disponibile su Amazon a 1.099€, un prezzo più che adeguato alle caratteristiche tecniche offerte dalla macchina. Non manca la spedizione espressa Prime che garantisce la consegna gratuita del prodotto entro 1-2 giorni lavorativi.