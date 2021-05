Acer Nitro 5: portatile da Gaming con RTX 3060 e schermo 144Hz

Il PC portatile da gaming Acer Nitro 5 torna disponibile all’acquisto, la configurazione con i7 e RTX 3060 è in vendita su Amazon a 1.499€.

La crisi globale dell’ultimo anno e mezzo ha colpito duramente il settore gaming su PC, la carenza di semiconduttori ha causato un grave shortage di componenti elettroniche. Tutto ciò ha precluso a moltissimi utenti la possibilità di acquistare una macchina da gioco di ultima generazione, vista l’assenza di schede video Nvidia RTX e non solo. Acquistare un portatile da gaming potrebbe rivelarsi la scelta giusta, un buon compromesso per dotarsi di una macchina prestante ad un prezzo adeguato alle prestazioni che offre.

Acer Nitro 5 viene venduto in più configurazioni differenti, quella che intendiamo proporre oggi monta un processore Intel Core i7 di decima generazione, in accoppiata con 16GB di RAM DDR4 e la nuovissima scheda video NVIDIA RTX 3060. A completare le specifiche c’è un display da 15.6 pollici in risoluzione FullHD con refresh rate a 144Hz, caratteristica ideale per i videogiocatori più esigenti. Inoltre la memoria interna è costituita da un disco SSD NVMe da ben 512GB.

Oggi questo Acer Nitro 5 torna disponibile su Amazon a 1.499€, con spedizione Prime e consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.