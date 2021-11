Acer Nitro, l'offerta lampo che non aspetta il Black Friday

Un monitor widescreen, 34 pollici di bontà, specifiche di alto livello e uno sconto improvviso che è meglio di molti altri che popolano questo “Black Friday in anticipo” che sta facendo capolino sugli store online. Si tratta dell'Acer Nitro che Amazon ha lanciato con ben 160 euro di sconto in queste ore, solleticando quanti già sanno quanto importante possa essere per la produttività un monitor di questo tipo.

Dell'importanza di poter usare un monitor widescreen abbiamo scritto più volte: consente di moltiplicare la propria produttività aumentando i pixel a disposizione e consentendo di mettere due cartelle di lavoro affiancate di fronte a sé. Tutto ciò consente di operare con migliori performance in produttività, studio, grafica, editing video, gaming e molti altri contesti: una vera e propria marcia in più che consente di esprimere al meglio il proprio potenziale grazie all'abbattimento di piccoli ostacoli continui determinati da finestre sovrapposte e continui click alla ricerca del contenuto desiderato.

Widescreen, cogli l'offerta lampo

L'offerta disponibile in queste ore non rientra nell'iniziativa del “Black Friday anticipato” che Amazon ha inaugurato in queste ore (qui tutte le offerte correlate), ma si tratta invece di una tradizionale offerta lampo che abbatte il prezzo per poche ore, a disposizione dei più rapidi ad approfittarne.

25% di sconto significano ben 160 euro in meno, portando un monitor da 649 euro alla più abbordabile quota di 489 euro. Attenzione, trattasi di un monitor decisamente al di sopra della media: definizione 3440×1440 (21:9), refresh rate fino a 144 Hz, supporto HDR10 e speaker integrati. Lo sconto ne proietta il prezzo in una dimensione nuova e più accessibile, consentendo di portare sulla scrivania uno strumento che si ripaga da solo giorno dopo giorno: chi fa uso avanzato del display con molte ore di produttività al giorno potrà trarne enorme giovamento.

Se è questo il tipo di monitor che stai cercando, non aspettare il Black Friday e mettilo subito nel carrello: l'offerta lampo dura poco, ma è la migliore delle opportunità per poter mettere mano a un gioiellino di questa caratura.