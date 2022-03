Acer Predator: un ottimo monitor da gaming da 240 Hz a meno di 300 euro

Se sei alla ricerca di un ottimo monitor da gaming, l’Acer Predator XB3 è tornato in offerta su Amazon al prezzo imperdibile di soli 299,90 euro. Si tratta di un prodotto capace di combinare eccellenti prestazioni per il gioco, con immagini di qualità e tempi di risposta praticamente azzerati, per un’esperienza gaming di primissimo livello.

Acer Predator XG253QGX: le caratteristiche tecniche del monitor da gaming

Acer Predator XG253QGX è uno schermo espressamente pensato per il gaming dotato di un display IPS FHD 16:9 da 24.5 pollici, refresh rate di 240 Hz e tempi di risposta di 1 ms. Il tutto è ben rappresentato da un design ergonomico per il massimo in termini di regolazione di inclinazione, rotazione e altezza. I bracci delle linee geometriche tagliati a diamante e propendenti verso l’esterno gli conferiscono un look elegante, grazie anche ad un supporto stabile interamente in metallo.

Il supporto alla tecnologia Nvidia G-Sync garantisce l’eliminazione di qualsiasi effetto di tearing, visto che la GPU viene continuamente sincronizzata con il refresh rate del display. È proprio l’alta frequenza di aggiornamento ad eliminare il rischio di sbavatura delle immagini in movimento, per un’esperienza di gioco sempre fluida e senza interruzioni.

Non mancano interessanti funzionalità a livello software. Acer Predator XB3, grazie a GameView, permette di scegliere tra diverse modalità di gioco. A seconda del titolo che starai giocando, potrai scegliere tra Azione, Corse e Sport. In questo modo, avrai un profilo sempre adatto al tipo di esperienza ludica in cui ti stai cimentando.

A questo si aggiunge la possibilità di impostare liberamente il livello di scuro, l’illuminazione ambientale e molto altro ancora. Puoi persino personalizzare i mirini di puntamento con apposite opzioni disponibili con GameView.

Sul fronte della connettività troviamo infine 4 porte USB 3.0, 2 porte HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2a. Le dimensioni complessive sono di 23.6×55.8×5.1 cm.

Insomma, come puoi vedere si tratta di un’offerta imperdibile se sei alla ricerca di un ottimo monitor da gaming IPS 24.5 pollici e 240Hz. Acer Predator XG253QGX può essere tuo a soli 299,90 euro, con uno sconto di 80 euro sul prezzo di listino. Difficile trovare di meglio in questa fascia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.