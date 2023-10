Festa Offerte Prime: zaino da gaming Acer Predator in sconto

Lo zaino da gaming della serie Acer Predator è in forte sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime. Se ne stai cercando uno di design per il tuo notebook, è la scelta giusta. Può ospitare al suo interno portatili con diagonale dello schermo fino a 15,6 pollici, garantendone un’adeguata protezione durante il trasporto.

Acer Predator: lo zaino da gaming in offerta su Amazon

È inoltre resistente all’acqua. Il design dello schienale in schiuma AirFlow assicura il massimo del comfort ed evita l’accumulo di sudore. Nella tasca frontale è possibile posizionare accessori e periferiche. Tutti gli altri dettagli e ulteriori immagini sono presenti nella scheda del prodotto.

In questo momento, lo zaino da gaming della serie Acer Predator è in promozione al prezzo finale di 23,99 euro con uno sconto del 20% sul listino. La disponibilità è immediata con la consegna gratis in un solo giorno direttamente a casa. Non sappiamo quanti siano i pezzi a magazzino: il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne ora.

