Acer, prezzo e monitor si fanno ultrasottili

Giornata di sconti sul monitor Acer, dove i modelli SA240YAbi (da 23,8 pollici) e SA240Abi (27 pollici) giungono su Amazon rispettivamente con un taglio del 15% e del 17%.

Entrambi su pannello IPS con risoluzione FHD (1920×1080), con tecnologia Acer Flickerless per l’eliminazione dello sfarfallìo e design “zeroframing” che determina una cornice del tutto minimale sui bordi. Ultrasottili, formato 16:9, con tempo di risposta pari a 4 millisecondi, si tratta di monitor ottimi tanto per l’ufficio quanto per l’utilità quotidiana: il basso costo (con questa offerta si è di fronte al miglior prezzo degli ultimi mesi) li rende perfetti per allestire un ufficio in smart working rispettando il design di casa e la necessità di misurarsi con spazi angusti.