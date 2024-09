Acer Project DualPlay: controller nel notebook

Acer ha svelato all’IFA 2024 di Berlino un notebook piuttosto originale. Predator Project DualPlay integra un controller da gioco che, quando posizionato nel suo alloggiamento sotto la tastiera, funziona come un normale touchpad. Si tratta di un concept, quindi non è certo l’arrivo sul mercato. L’azienda taiwanese ha annunciato anche la console portatile Nitro Blaze 7.

Acer Predator Project DualPlay

Il nome DualPlay indica sia le due modalità di input che il numero di giocatori. Gli utenti possono infatti alternare l’uso della tastiera o del mouse con l’uso del controller. La soluzione progettata da Acer consente inoltre a due persone di giocare insieme (ovviamente se il gioco supporta lo split screen).

Il controller wireless è fissato elettromagneticamente al notebook e occupa il posto del touchpad. Le sue funzionalità sono fornite dalla parte posteriore touch del controller. Premendo un pulsante sulla parte superiore della tastiera viene sbloccato il controller e contemporaneamente vengono estratti due altoparlanti laterali da 5 Watt.

Sul controller ci sono tutti i pulsanti, trigger e joystick tradizionali. Questi ultimi possono essere anche separati, come i Joy-Con della Nintendo Switch. Un sistema di illuminazione dinamica RGB a 360 gradi per tastiera, area del trackpad e cornici dello schermo crea un’atmosfera più coinvolgente. Acer non ha comunicato le specifiche di controller e notebook.

Acer Nitro Blaze 7

Acer Nitro Blaze 7 è invece un prodotto che arriverà presto sul mercato. La console portatile ha uno schermo touch da 7 pollici (1920×1080 pixel e refresh rate da 144 Hz), processore AMD Ryzen 7 8840HS, 16 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB, slot per microSD, due porte USB4 Type-C, jack audio, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, batteria da 50 Wh.

Sono presenti D-Pad, pulsanti X, Y, A e B, due bumper, due trigger e due joystick, oltre al lettore di impronte digitali sotto il pulsante di accensione. Il sistema operativo è Windows 11. Acer non ha svelato disponibilità e prezzo.