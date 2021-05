Acer Swift 3: nuovo modello in offerta su Amazon

Gli utenti che cercano un notebook “sottile, leggero ed elegante” possono approfittare dell'offerta di Amazon per il nuovo Acer Swift 3 con processore Intel Core i5 di undicesima generazione (architettura Tiger Lake). Con una spesa inferiore ai 780 euro si può acquistare un notebook adatto alla produttività in mobilità, come dimostra la presenza di Windows 10 Pro, una rarità per modelli così economici.

Acer Swift 3: solo 779,00 euro su Amazon

La serie Swift 3 viene proposta in varie configurazioni. Il modello in offerta su Amazon integra il processore quad core Intel Core i5-1135G7, 8 GB di RAM LPDDR4X e SSD PCIe PCIe Gen 3 x4 da 512 GB. Il telaio è realizzato in alluminio e magnesio, due materiali che combinano resistenza e leggerezza (il peso è solo 1,2 Kg).

Lo schermo IPS da 14 pollici ha una risoluzione full HD (1920×1080 pixel), cornici abbastanza sottili e trattamento antiriflesso (tecnologia ComfyView). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, tastiera retroilluminata, altoparlanti stereo, jack audio da 3,5 millimetri, uscita HDMI e tre porte USB (due Type-A e una Type-C).

La batteria da 48 Wh offre un'autonomia massima di 13 ore. Il sistema operativo è Windows 10 Professional. Lo Swift 3 è disponibile su Amazon al prezzo di 779,00 euro, invece di 879,00 euro (sconto dell'11%).