ACER, un abbraccio da 27 pollici e 100€ in regalo

Un abbraccio largo 27 pollici, una stretta di mano che vale 100 euro di sconto e un click per metterlo nel carrello prima che l'offerta scada: ecco il monitor Acer ED270UPbiipx, progettato per il gaming e ideale per ogni tipo di funzione. Del resto in questo modello c'è tutto: refresh, tempo di risposta, definizione, colori e superficie sono tali da regalarti emozioni e produttività al tempo stesso, a maggior ragione se lo sconto del 29% porta il prezzo a soli 249,90 euro.

Acer, 100€ di buoni motivi

Ecco dunque le specifiche che denotano questo display per esplodere al meglio tutto il valore di questa offerta:

27 pollici

definizione WHQD 2560×1440 16:9

16:9 refresh rate 165 Hz

tempo di risposta di 1ms

curvatura ideale per una miglior visione periferica

design curvo zero-frame

Una curvatura che è un abbraccio pieno di pixel e di colore, che nel gaming può esprimersi al meglio e che nella produttività può giocarsi carte in abbondanza. Se stai cercando un nuovo display per la postazione casalinga, a questo prezzo è un peccato lasciarselo scappare.