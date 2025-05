Acerbis Jet Brezza: il casco ideale per la città a meno di 50€

Devi cambiare il casco per il tuo scooter o cerchi un’idea regalo utile? Approfitta dell’offerta su eBay per avere il casco Acerbis Jet Brezza con il 29% di sconto e pagarlo solamente 49,90€. Tanti colori e taglie disponibili per un acquisto utile e conveniente.

3 ragioni per scegliere il casco Acerbis Jet Brezza

Omologazione ECE 22.06

Design leggero e ventilato

Visiera ampia e protettiva

Perché scegliere il casco Acerbis Jet Brezza

Il casco Acerbis Jet Brezza è una scelta ottimale innanzitutto per la struttura e i materiali con i quali è realizzato. Indossandolo, infatti, hai un’ottima areazione e un comfort elevato grazie alla struttura Jet e alle prese d’aria ottimizzate. Inoltre puoi contare sugli interni removibili, traspiranti, anallergici e che puoi comodamente lavare per mantenerli sempre igienizzati.

OMOLOGAZIONE ECE/ONU 22-06

Chiusura Microregolabile a sgancio rapido

Una calotta esterna

Due calotte interne

Interni removibili, anallergici, traspiranti e lavabili

Visiera antigraffio e anti-UV

Peso 1150 g ± 50 g

Con un design leggero e affascinante (anche grazie alla presenza delle colorazioni Bianco, Giallo, Grigio, Nero, Rosa, Rosso, Verde e Blu), puoi avere un casco affidabile ma anche bello da vedere. Inoltre grazie all’ampia visiera hai un’ottima protezione dal vento e dagli agenti atmosferici senza rinunciare a un’ottima visuale periferica quando sei alla guida. Il casco Acerbis Jet Brezza è disponibile nelle taglie XS (53-54 cm), S (55-56 cm), M (57-58 cm), L (59-60 cm) e XL (61 cm).

Ideale per chi…

Guida scooter o moto in città

Cerca comfort e stile senza compromessi

Vuole sicurezza certificata al giusto prezzo

Compatto, leggero e facile da indossare anche per brevi tragitti quotidiani, il casco Acerbis Jet Brezza è la scelta perfetta per il tuo stile e la tua sicurezza. Con lo sconto del 29% l’acquisto del casco Acerbis Jet Brezza è un gran bell’affare.