 Acqua non convenzionale: cos’è la clamorosa scoperta che arriva dalle viscere della Terra
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Acqua non convenzionale: cos’è la clamorosa scoperta che arriva dalle viscere della Terra

Scienziati hanno trovato l'acqua convenzionale: scopri cos'è la clamorosa scoperta che arriva dalle più profonde viscere della Terra.
Acqua non convenzionale: cos’è la clamorosa scoperta che arriva dalle viscere della Terra
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Scienziati hanno trovato l'acqua convenzionale: scopri cos'è la clamorosa scoperta che arriva dalle più profonde viscere della Terra.
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Ha dell’incredibile la recente scoperta che arriva dalle viscere più profonde della Terra. Gli scienziati e i ricercatori parlano di “acqua non convenzionale“, ovvero di acqua che arriva dal nulla. Alberto Vitale Brovarone ha condotto la ricerca e i ricercatori, e ha pubblicato lo studio sulla rivista Science Advance proprio in questi giorni.

La disponibilità di acqua nella litosfera è stata cruciale per l’evoluzione geologica della Terra, così come per la comparsa e la persistenza della vita“, si legge nella ricerca. “Il ciclo globale dell’acqua geologico associato alla tettonica delle placche è stato inteso come un sistema controllato dalla presenza di ossigeno e idrogeno, sia in fluidi e fusi, sia legati all’interno di strutture minerali“.

Cosa cambia ora? “Recenti studi sulla produzione di H₂ nella litosfera indicano che una massa d’acqua equivalente a circa il 25-50% degli apporti annui globali di acqua in subduzione viene convertita in H₂ ogni anno. Questo H₂ può essere disaccoppiato dal ciclo dell’acqua e potenzialmente disperso nello spazio su scale temporali geologiche”, spiega Brovarone in merito alla scoperta dell’acqua non convenzionale.

In questo studio, dimostriamo che l’interazione di fluidi ricchi di H₂ con minerali contenenti ossigeno determina la formazione di acqua redox non convenzionale. Ciò influenza il tempo di residenza dell’idrogeno all’interno della Terra e offre prospettive finora inedite su come fluidi, minerali e fusi idrati possano formarsi in serbatoi geologici inizialmente aridi.

Le implicazioni della scoperta dell’acqua non convenzionale

Quali sono le implicazioni della scoperta dell’acqua non convenzionale? Sempre Brovarone ha risposto a questa domanda. Le implicazioni sono grandi in molti settori. Questa scoperta è sempre stata sotto gli occhi di tutti, ma che finora nessuno è mai riuscita a vederla.

La presenza e il riciclo dell’acqua sono essenziali per la tettonica delle placche, la genesi della crosta continentale felsica e la vita come la conosciamo“, spiega lo studio. “Questa scoperta presenta prove naturali, sperimentali e di modellazione per la formazione di acqua redox attraverso l’interazione di H₂ e reagenti minerali secchi, ovvero nominalmente anidri“.

I nostri campioni di roccia naturale, gli esperimenti di laboratorio e la modellazione termodinamica suggeriscono tutti che il bilancio idrico delle rocce può essere controllato, almeno localmente, da semplici reazioni redox che coinvolgono fluidi ricchi di H₂ e reagenti solidi secchi a profondità crostali e del mantello.

Fonte: Science Advances

Pubblicato il 28 mag 2026

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Osvaldo Lasperini
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28 mag 2026
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