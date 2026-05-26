I giochi da tavolo riducono lo stress secondo gli scienziati

Un recente studio ha confermato l’importante ruolo che i giochi da tavolo hanno nel ridurre lo stress. Gli scienziati si sono concentrati su questa pratica tanto amata e molto spesso sfruttata durante le festività natalizie o i momenti in cui famiglie e amici si riuniscono per qualche occasione speciale o semplicemente per passare un po’ di tempo. Secondo l’Università di Plymouth “offrono una vasta gamma di benefici sociali, educativi e terapeutici, in particolare tra i giocatori neurodivergenti”.

I ricercatori di questo studio hanno dimostrato come le esperienze vissute con giochi moderni come Dungeons and Dragons e Dixit possono migliorare la fiducia in sé stessi, l’assertività e il coinvolgimento sociale nella vita reale. La dottoressa Gray Atherton della Facoltà di Psicologia dell’Università di Plymouth ha spiegato: “La nostra ricerca ha dimostrato che i giochi possono migliorare il benessere, promuovere l’inclusione e supportare l’apprendimento, con solide prove che indicano come migliorino il coinvolgimento e la connessione sociale per le persone neurodivergenti rispetto ad altre attività“.

Sebbene i classici rimangano popolari, una nuova ondata di giochi moderni – da Ticket to Ride e I Coloni di Catan a Carcassonne e Werewolf – ha conquistato la scena, arrivando persino a competere con il fiorente settore dei videogiochi

I giochi da tavolo sono un ottimo ausilio nel combattere e ridurre lo stress secondo questo studio. Quindi, insieme ai colleghi della Manchester Metropolitan University, i ricercatori dell’Università di Plymouth, hanno ricevuto finanziamenti per organizzare un workshop nazionale che esplorerà proprio il ruolo dei giochi nel campo dell’integrazione in ambito sanitario e sociale.

“Questo workshop si propone di rappresentare il passo successivo nella nostra missione di trasformare queste evidenze in azioni concrete”, ha concluso la dottoressa Atherton mostrando apprezzamento per la collaborazione offerta da GAME in LAB.

Game in Lab è un programma che supporta la produzione e la diffusione di conoscenze scientifiche sui giochi da tavolo a livello internazionale, articolato su tre pilastri: sostegno alla ricerca, divulgazione scientifica ed eventi.

Perché i giochi da tavolo sono fondamentali contro lo stress

Secondo questa ricerca i giochi da tavolo svolgono un ruolo fondamentale contro lo stress. Il dottor Liam Cross, della Facoltà di Psicologia dell’Università di Plymouth, ha affermato: “Permettono alle persone di sperimentare scenari impegnativi come la risoluzione dei conflitti e offrono opportunità per esplorare l’identità attraverso il gioco di ruolo“.

“Questa nuova generazione di giochi da tavolo ha benefici che vanno oltre la salute mentale, poiché il loro design supporta il ragionamento matematico, la pianificazione strategica e la risoluzione dei problemi, mentre le ricche ambientazioni narrative danno vita alla storia e alla narrazione“, ha continuato il dottor Cross. “Questo li rende strumenti preziosi sia per l’educazione STEM che per quella umanistica, oltre che per lo sviluppo personale e sociale“.