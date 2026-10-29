Acquisizione Hugging Face: indagine per NVIDIA negli USA

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine nei confronti di NVIDIA per l’acquisizione di Hugging Face. Quest’ultima è una piattaforma che ospita oltre 3 milioni di modelli AI, quindi è utilizzata da numerosi sviluppatori nel mondo. Lo scopo del procedimento antitrust è verificare l’eventuale ostacolo alla concorrenza nel mercato dell’intelligenza artificiale.

NVIDIA ha promesso che non cambierà nulla

NVIDIA spenderà circa 12,93 miliardi di dollari per acquisire Hugging Face. L’operazione finanziaria dovrebbe essere conclusa entro la prima metà del 2027, ma servirà il via libera da parte delle autorità antitrust. Una di esse è il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (che divide i casi con la Federal Trade Commission). Lo scopo dell’indagine è verificare l’impatto sul mercato dell’intelligenza artificiale.

Come è noto, l’azienda guidata da Jensen Huang mantiene in pratica il monopolio delle GPU per server AI. Anche se esiste la concorrenza di AMD, Amazon, Microsoft, Meta e Google, i chip di NVIDIA non hanno rivali. Il governo statunitense vuole ora esaminare in dettaglio l’accordo per determinare se potrebbero esserci limitazioni di accesso ai modelli ospitati sulla piattaforma di Hugging Face, considerata un’importante punto di distribuzione per gli sviluppatori.

Da NVIDIA e Hugging Face non è arrivato nessun commento. Un portavoce del Dipartimento di Giustizia ha rilasciato questa dichiarazione generica, senza fare riferimento all’acquisizione:

Possiamo affermare che questo Dipartimento di Giustizia, sotto la guida del Presidente Trump, continuerà a dare priorità allo sviluppo della superintelligenza, a beneficio del popolo americano.

NVIDIA ha promesso di rafforzare l’infrastruttura di Hugging Face e di estendere l’accesso ai modelli AI per sviluppatori e istituzioni in tutto il mondo. Il CEO Jensen Huang ha garantito che rimarrà una piattaforma open per l’intero ecosistema dell’AI.

Il Dipartimento di Giustizia ha avviato indagini anche sull’accordo con Groq e l’acquisizione di Run:ai. Visto lo stretto legame tra Jensen Huang e Donald Trump, NVIDIA non dovrebbe correre nessun rischio. Questi procedimenti durano però diversi anni, quindi potrebbero proseguire o essere interrotti quando alla Casa Bianca arriva un Presidente dell’opposto schieramento.