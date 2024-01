Acquista Apple Watch SE 2023 in offerta su Amazon: ottimo sconto di inizio anno

Oltre all’affare Amazon su iPhone 13 Pro ricondizionato, non devi lasciarti sfuggire la promozione su Apple Watch SE 2, il modello introdotto sul mercato nel 2023 che ti permette di risparmiare sull’acquisto di uno smartwatch della Mela. Se non desideri comprare il modello Ultra o della Serie 9, questa è la versione perfetta per te, ora disponibile all’8% in meno su Amazon.

Apple Watch SE 2023 è in offerta su Amazon: le specifiche

Andiamo quindi ad analizzare lo smartwatch Apple Watch SE di seconda generazione, in questo caso caratterizzato da una cassa da 40mm in alluminio e dal cinturino Sport color Galassia, configurabile tra la versione S/M e quella M/L a seconda del proprio polso.

Questo orologio di ultima generazione con sistema operativo watchOS 10 è compatibile con iPhone Xs o successivo con iOS 17 e versioni seguenti, e permette di accedere a tutto l’essenziale per stare in forma, monitorare lo stato di salute e chiedere aiuto durante le emergenze, grazie anche al rilevamento cadute e al rilevamento incidenti. L’app allenamento, poi, permette di analizzare a dovere le sessioni di sport con parametri avanzati. In più, l’acquisto di Apple Watch include 3 mesi gratis di Apple Fitness+! Infine, la resistenza all’acqua fino a 50 metri consente di usare il device anche in piscina e durante le nuotate in mare.

In queste ore, quindi, il device risulta disponibile a 289 euro al posto del prezzo mediano di 313,49 euro. La consegna è assicurata entro domenica 7 gennaio in caso di acquisto tra oggi 2 gennaio e domani. Il pagamento può essere completato in 5 rate mensili senza interessi grazie al piano Amazon.

