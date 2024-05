Acquista Apple Watch SE 2023 su Amazon: ora al MINIMO STORICO (-31%)

Ci avviciniamo a metà maggio 2024 e le offerte di Amazon continuano ad essere davvero allettanti: ora potrai acquistare, tra i tanti dispositivi di elettronica e informatica in promozione, anche Apple Watch SE 2023 – ovvero il modello di seconda generazione – al 31% in meno nella versione con cassa da 40 mm. Non perderti questo affare, riceverai lo smartwatch in pochi giorni ordinandolo ora!

Apple Watch SE 2023 tocca il minimo storico su Amazon

Lo smartwatch meno costoso della Mela in questo caso ha una cassa in alluminio color Galassia da 40 mm e Cinturino Sport con la medesima colorazione, adatta a contesti eleganti e casual. Inoltre, resiste all’acqua anche fino a 50m di profondità, senza cedere ovviamente a polvere e gocce di sudore durante l’attività sportiva outdoor.

Il kit di sensori presente sotto la scocca è il massimo che puoi chiedere per monitorare le tue sessioni di allenamento e la tua salute. Potrai peraltro potenziare il tuo training con i 3 mesi gratuiti di Apple Fitness+ garantiti all’acquisto di Apple Watch SE 2023! Mediante il sistema operativo watchOS di ultima generazione potrai poi accedere a feature avanzate, compreso il rilevamento di incidenti e cadute per rimanere sempre al sicuro, anche in caso di emergenza, chiamando soccorsi rapidi.

Non perderti quindi Apple Watch SE 2023, soprattutto ora che risulta disponibile a 199 euro al posto di 289 euro, con pagamento dilazionabile in 5 mensilità senza interessi tramite piano Amazon e consegna garantita entro 2 giorni.